ليفربول يحجب القميص 20 تكريمًا وتخليدًا لذكرى ديوجو جوتا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، حجب القميص رقم 20 في جميع فرق النادي، تكريمًا وتخليدًا لذكرى الراحل ديوجو جوتا.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتكريم مهاجمه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام بريستون، الأحد المقبل، على ملعب الأخير، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

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ويلتقي الفريقان في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش، في مباراة ستشهد أجواء إنسانية حزينة، بعد مصرع جوتا وشقيقه في حادث سير مروع وقع في الثالث من يوليو الجاري شمال إسبانيا، ما تسبب في صدمة هائلة داخل النادي وبين جماهير كرة القدم حول العالم.

ورغم تأجيل موعد العودة للتدريبات الجماعية إلى الثلاثاء الماضي، بسبب الحادث، قرر ليفربول الإبقاء على موعد المباراة الودية مع بريستون، من أجل تكريم نجمه البرتغالي الراحل، الذي لعب بقميص الريدز منذ عام 2020 وحقق معه بطولات مهمة، وترك بصمة فنية وإنسانية بارزة.

وتتضمن مراسم التكريم عزف نشيد ليفربول الشهير "لن تسير وحدك أبدًا" قبل انطلاق اللقاء، في مشهد مؤثر سيُبث على الشاشات العملاقة داخل ملعب بريستون. كما سيقوم النادي المضيف بوضع إكليل من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف، في لفتة تضامنية تعكس احترام الأسرة الكروية للراحل.