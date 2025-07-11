بعد الحادث المروّع | ليفربول يكرم ديوجو جوتا وشقيقه بهذه الطريقة

في أول ظهور رسمي بعد الفاجعة، يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتكريم مهاجمه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام بريستون، الأحد المقبل، على ملعب الأخير، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش، في مباراة ستشهد أجواء إنسانية حزينة، بعد مصرع جوتا وشقيقه في حادث سير مروع وقع في الثالث من يوليو الجاري شمال إسبانيا، ما تسبب في صدمة هائلة داخل النادي وبين جماهير كرة القدم حول العالم.

ورغم تأجيل موعد العودة للتدريبات الجماعية إلى الثلاثاء الماضي، بسبب الحادث، قرر ليفربول الإبقاء على موعد المباراة الودية مع بريستون، من أجل تكريم نجمه البرتغالي الراحل، الذي لعب بقميص الريدز منذ عام 2020 وحقق معه بطولات مهمة، وترك بصمة فنية وإنسانية بارزة.

وتتضمن مراسم التكريم عزف نشيد ليفربول الشهير "لن تسير وحدك أبدًا" قبل انطلاق اللقاء، في مشهد مؤثر سيُبث على الشاشات العملاقة داخل ملعب بريستون. كما سيقوم النادي المضيف بوضع إكليل من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف، في لفتة تضامنية تعكس احترام الأسرة الكروية للراحل.

وسيقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادًا على روحي جوتا وشقيقه، كما سيرتدي الجميع شارات سوداء، في حين ستُعرض لقطات وصور مؤثرة من مسيرة جوتا على الشاشة الكبيرة ولوحات الإعلانات حول الملعب، وسط أجواء من الحزن والتقدير لمسيرته.

ووفقًا للتحقيقات، وقع الحادث في تمام الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، على أحد الطرق السريعة بمدينة سيرناديا، في مقاطعة سامورا بالقرب من الحدود البرتغالية، وأسفر عن مصرع ديوجو وشقيقه الأصغر أندريه، لتتحول صدمة ليفربول إلى لحظة فارقة في مشوار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة داخل النادي، في مقدمتهم المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت، وعدد من رفاق جوتا السابقين، إلى جانب تمثيل رسمي من الاتحاد الإنجليزي والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

تكريم الأحد سيكون رسالة حب ووداع أخير من جماهير الريدز، لنجمهم الذي رحل في عز تألقه، لكنه سيظل خالدًا في ذاكرة ليفربول كلاعب وإنسان.