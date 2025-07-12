تعليق صادم من أحمد سليمان على صفقة انتقال زيزو لـ الأهلي

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي

و قال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة MBC مصر، :أنا قولت قبل كده لما كنت مسؤول عن ملف الكرة في الزمالك، جاتلي فرص أضم لاعيبة من الأهلي، لكن وقتها كنت شايف إن بعد زيارة الأهلي للزمالك لازم يبقى فيه هدنة، ومفيش حد يقرب من لاعيبة التاني".

وأضاف : أنا بقولها بصراحة، لولا تدخل إدارة الأهلي وتقويتهم لزيزو، مكنشي هيقدر يمشي من الزمالك بالشكل ده، وكان زمانه مجدد بأقل من الرقم اللي خده.

وتابع : زيزو كان لديه عروض عربية كثيرة، ولكن "تدخل الأهلي هو اللي أنهى كل حاجة".