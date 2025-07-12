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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من عروض بيع إمام عاشور

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  عن موقف الأهلي من عروض نجم الفريق إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: تلقينا عروض رسمية للحصول على خدمات إمام عاشور ولكن النادي رفضها وقرر تعديل عقده بعد انتهاء إجازة الفريق.

وكانت قد أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل، وليس هناك أى عروض رسمية وصلت حتى الآن للقلعة الحمراء.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى، إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر فى الفريق، ولم يصلنا أى عروض لضمه سواء من الدورى السعودى أو غيره.

وأضاف: لقد أعلنا فى وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين، منهم إمام عاشور، وبالتالى بمجرد عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل، سنبدأ على الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور، وشدد على أن الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين ترحل وتأتى، لكن الحقيقة أن الأهلى يسعى للحفاظ على لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.

احمد حسن تصريحات احمد حسن امام عاشور

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