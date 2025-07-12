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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
ميرنا محمود

علق سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات وائل القباني مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، بشأن الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «وائل القباني راجل مؤدب ومحترم وسوي ولكن ممكن يكون خانه التعبير مش أكتر في حديثه عن الجهاز الفني للزمالك السابق بقيادة الرمادي»

وأضاف: «القباني بيقول أنا «اشتغلت صح ونجحت في فترتي مع الزمالك»، وده مش صح أنه هو اللي يقول مفروض الناس اللي تقول إنك نجحت وتقيمك، فاللي بيقوله وبيعمله مش صح».

وتابع: «أيمن الرمادي من أنجح الناس اللي اشتغلت في ظروف صعبة».

سيد عبد الحفيظ الزمالك تصريحات سيد عبد الحفيظ

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