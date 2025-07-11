ناقد سعودي: الزمالك سيكون مختلفا مع فيريرا..وشيكابالا من أساطير الكرة المصرية

أكد خالد أبوغانم، ناقد رياضي سعودي، أن البلجيكي يانيك فيريرا، مدير فني مميز للغاية، وطريقة لعبه مرنة، وقراءته للمباراة تكون جيدة ويهتم بالتفاصيل الصغيرة.

وقال أبو غانم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سيكون مختلفا في الموسم المقبل بقيادة مدير فني شاب لديه طموح، ومن وجهة نظري سيقود الفريق الأبيض لمنصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "يانيك فيريرا لديه 3 أو 4 خطط دائما يلعب بها، وأهم ما يميزه هو أنه مرن ولا يعتمد على طريقة واحدة فقط، ومن الممكن أن يغير طريقته في المباراة الواحدة، ودائما يحب الضغط على الخصم بشكل هجومي".

وعن شيكابالا، قال: "شيكابالا من أساطير الكرة المصرية والعربية، وقدم كثيرا للكرة المصرية ولنادي الزمالك، ويستحق التكريم بشكل يليق بتاريخه، بمهرجان اعتزال عالمي".