قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
وزير الري: كل نقطة تملأ في سد النهضة تخصم من حصة مصر والسودان
ممدوح عباس: شيكابالا لديه مشروع خاص.. وعبدالشافي قد يتولي منصب في الزمالك
القباني يكشف كواليس استبعاد زيزو من نهائي الكأس: الرفض جاء من عضو بالمجلس
بيان عاجل من الداخلية .. إخماد حريق محدود في سنترال رمسيس
وزير الري: سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية
وزير الري: ملف السد النهضة يمس الوجود والأمن القومي المصري
بالسلالم الهيدروليكية.. إخماد حريق أعلى سطح المبنى الخلفي لسنترال رمسيس
جناح سوبر.. من هو الفلسطيني آدم كايد صفقة الزمالك الجديدة؟
دعاء الحريق .. ردده الآن يحفظك من كل مكروه وسوء
متحدث الحكومة عن بيع سنترال رمسيس : شائعة غير منطقية
اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصور: شيكابالا أسطورة وقرار اعتزاله موفق بعد تتويجه بكأس مصر

شيكابالا
شيكابالا
حمزة شعيب

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أنه يجب تكريم محمد عبدالشافي وشيكابالا بعد اعتزالهما كرة القدم، مشددا على أنهما منحا القلعة البيضاء الكثير خلال السنوات الماضية.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا نجم كبير ويجب تكريمه بشكل يليق بتاريخه داخل الزمالك وأسطورة حقيقية وجماهير القلعة البيضاء كانت تستمتع بمشاهدة شيكابالا داخل الملعب".

وأضاف: "شيكابالا اختار الوقت المناسب لاتخاذ قرار الاعتزال بعد تتويج الزمالك بكأس مصر، وكنت أتمنى أن يستمر لمدة موسم على الأقل ولكن في النهاية هو قراراه".

وأوضح: "ناصر منسي مهاجم متميز للغاية ويستطيع إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص ونجح في إنهاء العديد من المباريات الهامة".

الزمالك ايمن منصور شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

ترشيحاتنا

حريق سنترال رمسيس.. تصوير آخرون

اتحاد العمال يجدد فخره واعتزازه برجال الحماية المدنية والمصرية للاتصالات

وزيرة التضامن

بحضور محافظ مطروح.. مايا مرسي تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

مصر للطيران للشحن الجوي

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" عملاقتين لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة

بالصور

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد