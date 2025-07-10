منصور: شيكابالا أسطورة وقرار اعتزاله موفق بعد تتويجه بكأس مصر

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أنه يجب تكريم محمد عبدالشافي وشيكابالا بعد اعتزالهما كرة القدم، مشددا على أنهما منحا القلعة البيضاء الكثير خلال السنوات الماضية.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا نجم كبير ويجب تكريمه بشكل يليق بتاريخه داخل الزمالك وأسطورة حقيقية وجماهير القلعة البيضاء كانت تستمتع بمشاهدة شيكابالا داخل الملعب".

وأضاف: "شيكابالا اختار الوقت المناسب لاتخاذ قرار الاعتزال بعد تتويج الزمالك بكأس مصر، وكنت أتمنى أن يستمر لمدة موسم على الأقل ولكن في النهاية هو قراراه".

وأوضح: "ناصر منسي مهاجم متميز للغاية ويستطيع إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص ونجح في إنهاء العديد من المباريات الهامة".