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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي جبر: شيكابالا "أسطورة".. وانتقال زيزو إلى الأهلي "مفاجأة".. ومعندناش مشاكل مع جماهير القطبين

شيكابالا
شيكابالا
إسلام مقلد

قال علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، إن إبراهيم عادل وإمام عاشور هما أفضل لاعبان في الكرة المصرية الموسم الماضي، ومعهم مصطفى فتحي، وطالب وزير الدفاع بضرورة الاهتمام بالمواهب، في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وتابع علي جبر: أتمنى لإبراهيم عادل الاحتراف في نادي يساعده على إظهار قدراته وإمكانياته الكبيرة حتى لو لم يكن ناديًا كبيرًا، مضيفًا: الاحتراف في الكورة سهل صفقات اللاعبين بين الأندية، وانتقال البرتغالي لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد أبرز مثال، وده يوضحلك إن الموضوع قديم والقصة كلها اللاعب عايز أيه، عايز يروح مكان جديد بطموحات جديدة روح، مرتاح وعايز تكمل وتبقى أسطورة كمل.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: انتقال زيزو إلى الأهلي كان "مفاجأة" بالنسبة لي، لإنه بقى أسطورة في الزمالك والجماهير بتعشقه، مضيفًا: كنت قريبًا من الانضمام للأهلي لكن الصفقة فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق مع وكيل أعمالي، كنت مرتاح في الزمالك وحققت فيه كل اللي حلمت به.

وعن تجربة الاحتراف في وست بروميتش ألبيون، تحدث علي جبر قائلًا: لم أحصل على فرصتي كاملة خلال 6 شهور، وكان نفسي التجربة تكمل عشان أوصل لمستويات أعلى، ورغم كده استفدت منها مع منتخب مصر وكبرت اسمي في الكرة المصرية، مضيفًا: اعتزال شيكابالا أمر يخصه، هو اللاعب الأكثر موهبة في مصر، ولو ركز في الكورة بس كان بقى في حتة تانية، هو أسطورة حقيقية وبتمنى له التوفيق في مشواره القادم.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: ليس لدينا مشاكل كلاعبين في بيراميدز مع جمهور الأهلي أو الزمالك، نحن نحترم الجميع، وأتمنى أن تهدأ الأمور وتنتهي المكايدات لصالح الكرة المصرية، متابعًا: السوشيال ميديا مسؤولة عن حالة التعصب بين الجماهير، وأتمنى الناس تركز في شغلها فقط وتبطل تركز مع مين قال أيه وعمل أيه.

واختتم علي جبر حديثه: عبد العزيز البلعوطي ابن عمي وتربيتي، وبتمنى له التوفيق وإنه يبقى موجود في منتخب مصر وياخد فرصته كاملة، هو حارس مرمى جيد وعنده استمرارية ودايمًا بيشيل الفريق اللي بيلعب فيه، هو تعب كتير ونفسي ربنا يعوضه خير ويحقق كل اللي نفسه فيه.

علي جبر نادي بيراميدز بيراميدز الزمالك

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