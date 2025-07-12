أحمد سليمان يعترف : مجلس الزمالك أخطأ لهذا السبب

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصرف مجلس الإدارة بعدم الاحتفال بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز .

وقال أحمد سليمان في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «أنا بعترف إن احنا كمجلس الزمالك أخطأنا بعدم الاحتفال ببطولة كأس مصر، ومعملناش حفلة ولا أي شيء».

وأضاف: «كل وسائل الإعلام كمان محتفلتش بالزمالك من بعد البطولة كله كان بيتكلم عن كأس العالم للأندية ومحدش جاب سيرة الزمالك، ومحدش استضاف لعيبة الأبيض في أي برنامج».

وتابع: «محدش طلع غير شيكابالا بسبب إعلانه الاعتزال غير كدة مفيش حد طلع ولا تم استضافة حد».