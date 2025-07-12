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ناقد سعودي: الزمالك سيكون مختلفا مع فيريرا..وشيكابالا من أساطير الكرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد سعودي: الزمالك سيكون مختلفا مع فيريرا..وشيكابالا من أساطير الكرة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
حسام الحارتي

أكد خالد أبوغانم، ناقد رياضي سعودي، أن البلجيكي يانيك فيريرا، مدير فني مميز للغاية وطريقة لعبه مرنة وقرأته للمباراة تكون جيدة ويهتم بالتفاصيل الصغيرة.

وقال أبوغانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سيكون مختلف في الموسم المقبل بقيادة مدير فني شاب لديه طموح ومن وجهة نظري سيقود الفريق الأبيض لمنصات التتويج بالبطولات".

وأضاف: "يانيك فيريرا لديه 3 أو 4 خطط دائما يلعب بها وأهم ما يميزه هو بأنه مرن ولا يعتمد على طريقة واحدة فقط ومن الممكن أن يغير طريقته في المباراة الوحدة ودائما يحب الضغط على الخصم بشكل هجومي".

وأوضح: "ِشيكابالا من أساطير الكرة المصرية والعربية فهو قدم كثيرا للكرة المصرية ولنادي الزمالك ويستحق التكريم بشكل يليق بتاريخه بمهرجان اعتزال عالمي

خالد أبوغانم ناقد رياضي سعودي يانيك فيريرا الزمالك شيكابالا

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