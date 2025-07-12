موعد وصول مودريتش إلى ميلان لإجراء الكشف الطبي والتوقيع

كشف تقرير صحفي إيطالي عن موعد وصول النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد السابق، إلى مدينة ميلانو تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى صفوف نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغادر مودريتش ريال مدريد عقب انتهاء مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025، حيث انتهى عقده مع النادي الإسباني ليصبح لاعبًا حرًا يمكنه الانتقال لأي نادٍ دون مقابل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مودريتش سيصل إلى ميلان مطلع الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدًا لتوقيع عقد انضمامه الرسمي إلى "الروسونيري".

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش سيغادر بعدها لقضاء عطلة قصيرة، على أن يعود إلى إيطاليا في أوائل شهر أغسطس المقبل لبدء تحضيراته مع الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يوقع النجم الكرواتي على عقد لمدة موسم واحد مع نادي ميلان، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 2.5 و3 ملايين يورو.