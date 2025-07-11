قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الماليزي يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون
مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا
ماليزيا: وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير
بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه
الاحتلال الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز في حركة "الجهاد الإسلامي"
ضبط 7 أطنان صلصلة طماطم مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية
سرايا القدس تقصف مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى جبل الصوراني
لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية
بعد إصابته بـ جلطات ومشاكل في الكلى.. من هو أدم الشرقاوي؟
اللي بينا حاجة مافيش غيرنا فاهمها.. رسالة خاصة من طليقة سامح عبد العزيز للمخرج الراحل
الوطنية للانتخابات تنشر كشوف مترشحي عضوية الشيوخ 2025 ورموزهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات
احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات
محمد غالي

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق وهي: فودافون، أورنج، اتصالات، ووي (WE)، بتقديم تعويضات مجانية لعملائها في المناطق التي شهدت انقطاعا في خدمات الإنترنت المنزلي نتيجة الحريق، والذي أثر على مناطق مثل وسط البلد، العباسية، وغمرة.

تعويضات تصل إلى 10 جيجابايت إنترنت مجاني

وتشمل التعويضات المقدمة باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت، كجزء من خطة لتخفيف آثار الانقطاع وتحسين رضا العملاء.

خطوات الحصول على تعويض الإنترنت من شركات المحمول

يختلف أسلوب الحصول على التعويضات المجانية بحسب كل شركة، وفيما يلي نستعرض طرق الحصول على التعويض من كل شركة اتصالات في مصر:

شركة اتصالات مصر
يتم إضافة 10 جيجابايت تلقائيا للعملاء المتأثرين دون الحاجة لتقديم طلب.
للتأكد من الحصول على التعويض:
الدخول على تطبيق My Etisalat.
أو التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 01111234333 في حال عدم وصول الباقة.

شركة WE 
ترسل WE رسالة نصية للعملاء المتضررين تفيد بإضافة ميجات مجانية على باقاتهم.
يمكن التحقق من إضافة الباقة المجانية عبر:
تطبيق My WE.
الاتصال بالرقم 111.
أو استخدام خدمة المحادثة الفورية على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

شركة فودافون
إرسال تلقائي: ترسل فودافون رسالة نصية للعملاء المتأثرين بانقطاع الإنترنت.
في حالة عدم استلام الرسالة:
الاتصال بخدمة العملاء على 25224328 من أي خط أرضي.
أو الاتصال على الرقم 01001888860 من أي خط محمول.
تقديم طلب بالحصول على التعويض في حال عدم استلامه تلقائيا.

شركة أورنج
ترسل أورنج رسالة نصية للعملاء المتضررين تتضمن تعويضا بـ 10 جيجابايت إنترنت.
يمكن التأكد من استلام الجيجات المجانية من خلال:
تطبيق My Orange.
الاتصال برقم 110 من خط أورنج.
الاتصال بـ 16110 من أي خط أرضي أو محمول.
أو من خلال الرقم المباشر 01223202020.

نت

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: مستمرون في دعم المواطنين

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بضمان استقرار خدمات الاتصالات وجودتها، والعمل على تعويض المواطنين عند حدوث أعطال غير متوقعة.

وشدد الجهاز على أن مراقبة الشركات ستستمر للتأكد من تنفيذ التعويضات بشكل عادل وفعال.

شركات المحمول إنترنت مجاني 10 جيجابايت إنترنت مجاني خطوات الحصول على تعويض الإنترنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

جانب من الفاعليات

انطلاق فعاليات الموسم الصيفي بمركز جامعة القاهرة للغات والترجمة

الشمامسة

بحضور 400 شخصا .. المؤتمر الأول لشمامسة كنيسة مارجرجس بسوهاج

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد