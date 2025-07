احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق وهي: فودافون، أورنج، اتصالات، ووي (WE)، بتقديم تعويضات مجانية لعملائها في المناطق التي شهدت انقطاعا في خدمات الإنترنت المنزلي نتيجة الحريق، والذي أثر على مناطق مثل وسط البلد، العباسية، وغمرة.

تعويضات تصل إلى 10 جيجابايت إنترنت مجاني

وتشمل التعويضات المقدمة باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت، كجزء من خطة لتخفيف آثار الانقطاع وتحسين رضا العملاء.

خطوات الحصول على تعويض الإنترنت من شركات المحمول

يختلف أسلوب الحصول على التعويضات المجانية بحسب كل شركة، وفيما يلي نستعرض طرق الحصول على التعويض من كل شركة اتصالات في مصر:

شركة اتصالات مصر

يتم إضافة 10 جيجابايت تلقائيا للعملاء المتأثرين دون الحاجة لتقديم طلب.

للتأكد من الحصول على التعويض:

الدخول على تطبيق My Etisalat.

أو التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 01111234333 في حال عدم وصول الباقة.

شركة WE

ترسل WE رسالة نصية للعملاء المتضررين تفيد بإضافة ميجات مجانية على باقاتهم.

يمكن التحقق من إضافة الباقة المجانية عبر:

تطبيق My WE.

الاتصال بالرقم 111.

أو استخدام خدمة المحادثة الفورية على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

شركة فودافون

إرسال تلقائي: ترسل فودافون رسالة نصية للعملاء المتأثرين بانقطاع الإنترنت.

في حالة عدم استلام الرسالة:

الاتصال بخدمة العملاء على 25224328 من أي خط أرضي.

أو الاتصال على الرقم 01001888860 من أي خط محمول.

تقديم طلب بالحصول على التعويض في حال عدم استلامه تلقائيا.

شركة أورنج

ترسل أورنج رسالة نصية للعملاء المتضررين تتضمن تعويضا بـ 10 جيجابايت إنترنت.

يمكن التأكد من استلام الجيجات المجانية من خلال:

تطبيق My Orange.

الاتصال برقم 110 من خط أورنج.

الاتصال بـ 16110 من أي خط أرضي أو محمول.

أو من خلال الرقم المباشر 01223202020.

نت

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: مستمرون في دعم المواطنين

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بضمان استقرار خدمات الاتصالات وجودتها، والعمل على تعويض المواطنين عند حدوث أعطال غير متوقعة.

وشدد الجهاز على أن مراقبة الشركات ستستمر للتأكد من تنفيذ التعويضات بشكل عادل وفعال.