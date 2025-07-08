جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية.. المصرية للاتصالات تنعى شهداء حادث سنترال رمسيس

نعت الشركة المصرية للاتصالات أبنائها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات بيانًا رسميًا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى عددًا من أبنائها العاملين الذين استشهدوا جراء الحريق الكبير الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس في وسط القاهرة، يوم أمس الأحد 6 يوليو 2025.

هؤلاء الأبطال جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية

وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدة أن هؤلاء الأبطال جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة.

ووجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء، وفاءً لما قدموه وتقديرًا لتضحياتهم، وحرصًا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

وكانت منطقة رمسيس شهدت بالأمس حريقًا ضخمًا شبّ في مبنى السنترال الرئيسي، ما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع جزئي لخدمات الإنترنت والاتصالات في عدد من المناطق، إلى جانب سقوط ضحايا من العاملين أثناء محاولاتهم التعامل مع الحريق، وتتابع الجهات المعنية حاليًا التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتقدير حجم الخسائر.