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تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟
تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟
عبد العزيز جمال

أطلق تطبيق MY WE التابع للشركة المصرية للاتصالات تحذيرا هاما وطارئا،  حيث وجّه إشعارًا عاجلًا وغير معتاد لملايين المستخدمين.

تحذير رسمي من مشاركة البيانات

وفوجئ مستخدمو تطبيق MY WE برسالة تنبيهية من الشركة المصرية للاتصالات، تطالبهم بشكل مباشر بعدم مشاركة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بحساباتهم، سواء كانت أسماء المستخدمين أو كلمات المرور، مع أي جهة أو شخص وتحت أي ظرف.

وتضمنت الرسالة التحذيرية أهمية الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية داخل التطبيق، مشيرة إلى أن أي محاولة لمشاركة هذه البيانات قد تفتح الباب أمام محاولات احتيال إلكتروني أو اختراق لأنظمة المستخدمين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمان حساباتهم وبياناتهم الحساسة.

وجاء نص الرسالة الرسمية التي تلقاها العملاء كالتالي:

«عميلنا العزيز، حفاظاً على سرية بياناتك، برجاء عدم الإفصاح لأي شخص عن اسم المستخدم أو الرقم السري الخاص بتطبيق My WE، وذلك لتجنب أي عمليات نصب أو احتيال قد تستهدف معاملاتك ومعلوماتك الشخصية».

خطوات حماية البيانات.. تعليمات واضحة للعملاء

المصرية للاتصالات دعت عملاءها إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لضمان حماية الحسابات الشخصية من محاولات الاحتيال، وجاءت التوصيات كالتالي:

  • عدم مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور لأي سبب.
  • تجاهل أي اتصالات أو رسائل تطلب تحديث البيانات خارج القنوات الرسمية.
  • تحديث تطبيق MYWE فقط من خلال Google Play أو App Store.
  • الإبلاغ الفوري لخدمة العملاء حال الشك في أي نشاط غير معتاد.
  • التذكير بأن الشركة لا تطلب بيانات الدخول بأي وسيلة تواصل.

وكانت قد كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE عن طرح عرض جديد ضمن باقات WE للإنترنت الأرضي لعام 2025، يتيح للعملاء الحصول على 10 جيجابايت إنترنت إضافي مجانًا.

10 جيجا إنترنت ببلاش من WE

يتضمن العرض منح العملاء 10 جيجابايت مجانًا عند شحن رصيد الإنترنت الأرضي عبر تطبيق My WE باستخدام بطاقة بنكية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتسهيل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في شحن الباقات وتجديد الاشتراكات.

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ويأتي هذا العرض في سياق خطة WE للتحول الرقمي وتشجيع العملاء على استخدام الخدمات الإلكترونية في كل تعاملاتهم.

10 جيجا نت مجانا لعملاء وي 

عرض المصرية للاتصالات للإنترنت المجاني

العرض متاح لفترة محدودة ويمنح مستخدمي الإنترنت الأرضي فرصة الحصول على باقة جيجات إضافية دون أي رسوم، وذلك بشروط محددة وبسيطة، مع توفير تجربة استخدام سهلة ومباشرة عبر التطبيق الرسمي.

عرض الشحن من تطبيق My WE لعملاء الإنترنت المنزلي

تحت شعار "اشحن من أي مكان وخد هدية فورية"، أعلنت WE عن عرض خاص لعملاء الإنترنت الأرضي، يتيح لهم حتى 10 جيجابايت إنترنت مجانية عند الشحن من خلال تطبيق My WE.

ويُشترط أن يتم الشحن باستخدام بطاقة بنكية (فيزا أو ماستر كارد) داخل التطبيق.

جيجات هدية حسب قيمة الشحن

وفقًا لما أعلنته الشركة، تختلف قيمة الهدية حسب مبلغ الشحن، كالتالي:

عند شحن 330 جنيه أو أكثر: يحصل العميل على 5 جيجابايت هدية.

عند شحن 480 جنيه أو أكثر: يحصل العميل على 10 جيجابايت هدية.

وتُضاف الجيجا المجانية فورًا إلى حساب المستخدم بعد عملية الشحن، ما يسمح له باستخدامها بشكل فوري وبدون أي إجراءات إضافية.

شروط وأحكام عرض جيجات WE المجانية

لتفادي أي التباس، حددت WE عددًا من الشروط الدقيقة للاستفادة من العرض:

  • العرض ساري فقط لعملاء الإنترنت الأرضي (إنترنت البيت).
  • الشحن يجب أن يتم من خلال تطبيق My WE فقط.
  • يشترط أن يتم الدفع باستخدام بطاقة بنكية داخل التطبيق.
  • الجيجابايتس الهدية تُمنح مرة واحدة فقط شهريًا لكل خط إنترنت.
  • صلاحية الجيجابايتس 3 أيام فقط من لحظة إضافتها.
  • لا يمكن ترحيل الجيجا المجانية إلى الشهر التالي إذا لم تُستخدم.
  • العملاء الذين يمتلكون أكثر من خط إنترنت يمكنهم الاستفادة من العرض لكل خط على حدة.
WE المصرية للاتصالات مستخدمو تطبيق MY WE الشركة المصرية للاتصالات كلمات المرور حماية البيانات

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