المصرية للاتصالات تنعى شهداء الواجب بسنترال رمسيس

نعت الشركة المصرية للاتصالات أبناءها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس.

وتقدم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين، فى بيان رسمى بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فقد جسد هؤلاء الأبطال أسمى معاني النبل والمسئولية والإخلاص في العمل، وظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة.

ووجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسرهم وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، وحرصا من الشركة على الوقوف بجانب عائلاتهم في هذه اللحظات الأليمة.

كذلك فقد وجهت إدارة الشركة بتقديم الدعم الكامل للزملاء المصابين الذين تم تقلهم للمستشفيات بالأمس لضمان حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة متمنية لهم الشفاء العاجل.