لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

حذرت هيئة الدواء من عبوات مغشوشة من مستحضر شهير لعلاج احتقان وانسداد الأنف.

وجاء المستحضر تحت اسم Otrivin Adults Nasal Drops 0.1% Solution، الذي يُستخدم كمزيل للاحتقان الأنفي للكبار، محذّرة من أن هذه العبوات قد تُعرض حياة المواطنين لمخاطر صحية جسيمة.

تحذير رسمي من تشغيلة غير مطابقة للمواصفات

وأوضحت الهيئة في منشور رسمي أن التحذير يتعلق بتشغيلة محددة تحمل رقم TX7F، وهي من إنتاج شركة GSK، حيث تبيّن بعد مراجعة وإفادة من الشركة المصنعة وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ضمن الكميات المطروحة في الأسواق.

وتم بناءً على ذلك إصدار تعليمات عاجلة بوقف تداول هذه التشغيلات، وبدء إجراءات فورية لضبط وتحريز العبوات المشتبه بها بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

وجهت الهيئة تنبيهًا صارمًا إلى جميع الصيدليات وموزعي الأدوية، بضرورة التحقق من التشغيلات المتوفرة لديهم، والتأكد من عدم تداول التشغيله رقم TX7F.

كما دعت إلى التواصل الفوري مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حال العثور على أي عبوات مطابقة للوصف المذكور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم وصولها للمستهلكين.

الإبلاغ الفوري ضرورة لحماية المواطنين

وأكدت الهيئة على أهمية الإبلاغ السريع عن وجود هذه العبوات المشبوهة، من خلال الخط الساخن 15301، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية:

www.edaegypt.gov.eg

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة يقظة دوائية صارمة لضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة داخل السوق ، ومواجهة أي محاولات لتزوير الأدوية أو تداول منتجات غير آمنة.

تحذير مباشر للمواطنين

وناشدت هيئة الدواء المواطنين بعدم استخدام أي عبوة من "أوتريفين للكبار" يُشتبه في كونها مغشوشة أو تنتمي للتشغيلة المعلنة.

كما دعت المستخدمين إلى التوجه الفوري لأقرب صيدلية أو مركز طبي في حال الشك أو ظهور أي أعراض غير معتادة بعد استخدام المستحضر.

ويُعد هذا التحذير جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة الدوائية لدى المواطنين، والحد من مخاطر الغش التجاري في قطاع الأدوية.

لا يشمل باقي التشغيلات المعتمدة

شددت الهيئة في ختام منشورها الرسمي أن التحذير يخص فقط التشغيلة رقم TX7F، ولا يسري على باقي التشغيلات المعتمدة من المستحضر الدوائي "أوتريفين للكبار"، والتي لا تزال متاحة وآمنة للاستخدام.

وأكدت على استمرار التنسيق مع الشركات المنتجة والمستوردين لتتبع كل مراحل توزيع المستحضرات، وضمان سلامة سلاسل الإمداد حتى وصول المنتج النهائي للمواطن.