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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تهديد خطير.. شعبة الأدوية تحذر: بعض الأدوية تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة

الأدوية
الأدوية
قسم التوك شو

حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من خطورة الوضع الراهن في قطاع الأدوية في مصر، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تهدد استمرارية الصناعة وتوافر الأدوية في السوق. 

نقص الأدوية الأساسية 

وكشف في حديثه لبرنامج "اقتصاد مصر"، أن بعض الأدوية الأساسية التي تعتبر منقذة للحياة تُباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً.

وأوضح عوف أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تعمل في السوق المصري لفترة طويلة بدأت تقلل من إنتاجها وتخفض عدد العاملين في مصر بسبب تزايد التكاليف. 

وأشار إلى أن بعض الأدوية التي يتم تصنيعها بواسطة هذه الشركات تتعرض الآن للتسعير غير العادل في السوق السوداء، حيث يتم تهريبها من دول مثل تركيا والهند والخليج لتباع بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بأضعاف.

وأضاف أن الأدوية الحيوية التي كانت تُباع بأسعار معقولة بدأت تشهد زيادات كبيرة في أسعارها بسبب رفض هيئة الدواء المصرية الموافقة على زيادة الأسعار من قبل الشركات الأجنبية وبالتالي، تلجأ بعض هذه الشركات إلى الامتناع عن توريد الأدوية إلى السوق المصري، ما يؤدي إلى نقص هذه الأدوية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة، حيث إن المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لا يجدونها في الصيدليات ويضطرون للجوء إلى السوق السوداء. ودعا عوف إلى ضرورة وضع حلول سريعة لحل هذه الأزمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=ClBQXroJd0c

الأدوية أزمة الأدوية نقص الأدوية أسعار الأدوية غلاء الدواء

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