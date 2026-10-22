الرئيس السيسي: خططوا وتآمروا على مصر لكن ما لم يرده الله لم يتحقق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية يمثل فضلًا من الله، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة كادت أن تدفعها إلى التحول إلى دولة فاشلة، قبل أن تنجح في تجاوز تلك المرحلة.

الله أنقذ مصر من التحول إلى دولة فاشلة

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الله أراد لمصر النجاة من الظروف الصعبة التي مرت بها، مؤكدًا أن الفضل يعود إلى الله في ما تحقق من استعادة الدولة عافيتها.

وتحدث الرئيس عن مشيئة الله في مواجهة الخطط والتحديات، قائلًا إن الله يريد أن يؤكد أنه الملك، وأن ما يريده يكون وما لا يريده لا يكون، مهما كانت الخطط أو محاولات التآمر.

وقال السيسي: «خططوا وتآمروا على أي مستوى، لو رايد ينجح، وعشان ربنا مكانش رايد؛ لم تنجح»، في سياق حديثه عن الأحداث التي مرت بها البلاد والتحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأكد الرئيس أنه يتحدث بصدق، قائلًا: «صدقوني أنا كإنسان صادق إن شاء الله»، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الـ 12 الماضية كان بفضل الله.

وأوضح الرئيس السيسي أن استعادة الدولة عافيتها احتاج وقتًا وجهدًا، لافتًا إلى أن الدول تحتاج إلى عقود طويلة حتى تتمكن من البناء والاستقرار، وأن التجربة المصرية لا يمكن فصلها عن حجم التحديات التي واجهتها.

وأضاف أن المسؤولية تفرض عليه الشعور بالحرج عندما لا يؤدي ما عليه، مؤكدًا أهمية العمل والصبر في مواجهة الظروف الصعبة.

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على تعلقه بفضل الله ورحمته، داعيًا الله أن يستكمل فضله على مصر، في إطار حديثه عن التحديات التي مرت بها البلاد وما تحقق خلالها من إنجازات.