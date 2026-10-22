الرئيس السيسي: لو عايز أجيب البطاريات اللي بتشيل 1000 ميجا طاقة شمسية «هحتاج مليار دولار»

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الطاقة، قائلا: "لو أنا عايز أعمل 20 جيجا طاقة شمسية، الألف ميجا طاقة شمسية تتكلف حوالي 20 مليار جنيه، وعشان أعملها عايز الـ 20 مليار جنيه، وعايز شبكة الإنتاج تقدر تشيل وتنقل، ومحطات التحكم تكون قادرة على الاستيعاب".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة “مسيرة الطاقة المصرية” على هامش فعاليات منتدى مصر،: "لو أنا عايز أجيب البطاريات اللي بتخزن الطاقة الشمسية اللي بتشيل 1000 ميجا؛ عايز مليار دولار، يعني 50 مليار جنيه".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية وآفاق المستقبل"، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة شهدت استعراضاً لمسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من انجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وكذلك تعزيز وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، وكذلك نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.

وتناولت الجلسة كذلك التحديات القائمة ذات الصلة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عما اتخذته الدولة من إجراءات للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. وخلال الجلسة، تم كذلك عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين اتصالًا بقطاع الطاقة في مصر.