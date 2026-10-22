الرئيس السيسي: إنشاء محطات الكهرباء وحده لا يكفي.. وتأهيل الشبكة له تكلفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توفير طاقة مستقرة في مصر يتطلب إنشاء بنية أساسية متكاملة، لا تقتصر على محطات التوليد فقط، وإنما تشمل أيضًا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومحطات التحكم والسيطرة اللازمة لإدارة المنظومة.

تكلفة تأهيل الشبكة القومية للكهرباء

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الدولة عندما تخطط للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، يجب أن تحسب تكلفة تأهيل الشبكة القومية للكهرباء حتى تتمكن من استيعاب القدرات الإضافية.

وأوضح الرئيس أنه إذا كان الهدف هو زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، فلا بد من تحديد تكلفة تطوير الشبكة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أعمال التأهيل.

نقل الطاقة إلى المستهلكين يتطلب شبكات وبنية أساسية مناسبة

وأضاف أن محطات التوليد، سواء التي تعتمد على الغاز والبترول والمازوت أو الطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح، تحتاج إلى استثمارات، كما أن نقل الطاقة إلى المستهلكين يتطلب شبكات وبنية أساسية مناسبة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة حساب التكلفة الكاملة لمنظومة الطاقة، قائلًا إن كل عنصر من عناصرها يحتاج إلى معرفة «بكام ومنين؟»، حتى تكون الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ وتستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع الطاقة يرتبط كذلك بقدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لاستمرار المشروعات ومواكبة الزيادة في احتياجات المواطنين والأنشطة الإنتاجية.