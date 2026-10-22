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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يواجه تحديات كبيرة.. والتماسك الوطني ضرورة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن


أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه العديد من المشكلات والأزمات والتحديات الكبيرة، معربًا عن تقديره لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في ظل الظروف الراهنة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن تجاوز سعر الدولار حاجز 55 جنيهًا ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أهمية التماسك الوطني ورفع الوعي لدى المواطنين، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي من شأنها إثارة القلق في المجتمع.

وأضاف أن الدفاع عن أمن الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية واليمن، يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي العربي يتطلب تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية.

مساندتها لمصر

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتضن ملايين المصريين العاملين على أراضيها، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الذي لعبته المملكة في دعم مصر خلال حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن مساندتها لمصر خلال فترات سياسية واقتصادية مختلفة.

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