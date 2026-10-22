مصطفى بكري: لا تخفيف لأحمال الكهرباء.. و«إعلامي الوزراء» ينفي شائعة قطع التيار يوميا لنحو 8 ساعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحفاظ على الوطن يمثل الشعار الذي يرفعه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، ومن بينها الشائعات والأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول شائعة بشأن اعتزام رئاسة مجلس الوزراء تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

إثارة القلق بين المواطنين

وشدد بكري على عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء بهذه المدة، مؤكدًا أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، لما لها من تأثير على الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.