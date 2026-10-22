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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: السويس تخلّد الذكرى الـ53 لعيدها القومي.. ملحمة وطنية جسّدت صمود الشعب والجيش

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن محافظة السويس تحتفل في 24 أكتوبر بالعيد القومي الـ53، تخليدًا لذكرى صمود أبنائها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، في ملحمة وطنية جسّدت تلاحم الشعب مع القوات المسلحة، وسجّل خلالها أبناء المقاومة الشعبية أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الوطن.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن  ذكرى العيد القومي للسويس تستحضر بطولات أبناء المدينة الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن، لتظل هذه الملحمة شاهدًا على قوة الإرادة الشعبية وقدرة المصريين على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن السويس تواصل اليوم مسيرة العطاء من خلال مشروعات البناء والتعمير والتنمية، لتكتب فصلًا جديدًا من الإنجازات، بأيدي جيل جديد يواصل العمل من أجل تحقيق التنمية وتعزيز مسيرة البناء.

سطّر أبناؤها صفحات مضيئة في تاريخ المقاومة الوطنية

وتابع أن السويس، التي سطّر أبناؤها صفحات مضيئة في تاريخ المقاومة الوطنية، تواصل دورها في بناء المستقبل، مستندة إلى تاريخها الوطني العريق وإرادة أبنائها في مواصلة العمل والتنمية.

مصطفى بكري محافظة السويس العدوان الإسرائيلي القوات المسلحة

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