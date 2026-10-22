مصطفى بكري: مصر تدعم وحدة اليمن وتقف إلى جانب السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مستقبل اليمن يرتبط بوحدة الدولة اليمنية والحفاظ على مؤسساتها، مشيرًا إلى حرص المملكة العربية السعودية على وحدة اليمن واستقراره، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الحساسية، في ظل تصاعد المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما يفرض تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف أن مصر معنية بما يجري في المنطقة، ولا يمكنها أن تكون بعيدة عن تطورات الصراع، نظرًا لارتباط أمنها بالأمن الإقليمي، وحرصها على استقرار المملكة العربية السعودية، فضلًا عن أهمية تأمين الملاحة في البحر الأحمر وحماية المصالح الاستراتيجية المصرية.

تجمع البلدين

وشدد بكري على أن أمن السعودية يمثل أهمية كبيرة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة تقف إلى جانب الرياض في مواجهة أي تهديد مباشر لأمنها واستقرارها، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على حماية الأمن القومي العربي.