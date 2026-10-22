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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: مصر تدعم أمن واستقرار السعودية.. والتعاون بين البلدين ركيزة للأمن القومي العربي

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الموقف المصري يقوم على دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا على أهمية العلاقات المصرية السعودية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المملكة العربية السعودية تمثل أحد جناحي الأمة العربية، وتحتضن المقدسات الإسلامية، ما يجعل أمنها واستقرارها أمرًا بالغ الأهمية للمنطقة العربية بأكملها.

وأشار إلى أن السعودية تواجه تهديدات تستدعي تعزيز التضامن العربي والتنسيق المشترك، لافتًا إلى أهمية التحرك المصري الجاد لدعم المملكة في مواجهة التحديات التي تواجهها.

تعزيز الاستقرار في المنطقة

وتابع أن مصر تدرك مكانة المملكة العربية السعودية وقيمة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن التعاون المصري السعودي يمثل عنصرًا محوريًا في حماية الأمن القومي للبلدين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

مصطفى بكري المملكة العربية السعودية العلاقات المصرية السعودية الأمة العربية التحديات

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