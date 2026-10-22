بعد سؤال من الرئيس السيسي.. وزير الكهرباء يكشف حصيلة عائد البيع الشهري

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، بتوضيح قيمة الإيرادات الشهرية التي تحصل عليها الوزارة من بيع الكهرباء للمواطنين، وذلك خلال مناقشة ملف مديونيات قطاع البترول وتكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

الرئيس يطالب وزير الكهرباء بتوضيح إيرادات البيع ومستحقات الوقود

وسأل السيسي وزير الكهرباء، في منتدى مصر 2026، عن قيمة الدخل الشهري من بيع الكهرباء، مؤكدًا ضرورة الإجابة عن السؤال بصورة مباشرة، وقال له: «قولي دخل الشهري كام من اللي بتبيع كهرباء للناس، ولو سمحتوا علي صوتك».

ورد وزير الكهرباء في البداية بأن الوزارة تبيع الكهرباء على مدار العام، إلا أن الرئيس أعاد التأكيد على أنه يسأل عن الحصيلة الشهرية، وليس السنوية.

وقال الوزير إن الوزارة تحصل على نحو 20 مليار جنيه شهريًا من بيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن تكلفة الغاز الذي تحصل عليه تصل إلى 25 مليار جنيه، بينما تكون المتحصلات أقل من هذه القيمة.

وكان الرئيس السيسي قد سأل وزير الكهرباء عما إذا كانت الوزارة تسدد مستحقات الوقود الذي تحصل عليه من قطاع البترول، فأجاب الوزير بالنفي، ما دفع الرئيس إلى التشديد على ضرورة توضيح الموقف المالي بصورة دقيقة أمام المواطنين.

وتناول النقاش كذلك الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتوفير الاحتياجات البترولية، بما في ذلك تدبير الدولار اللازم لشراء الوقود، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.