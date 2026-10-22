خبط في الديسك وكان خايف من والدته.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي مدرسة على طالب بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من معلمة بإحدى المدارس في الإسماعيلية؛ بزعم تعديها على أحد الطلاب بالضرب وإحداث إصابته.

وبالفحص؛ أمكن تحديد الطالب الظاهر بالصور، البالغ من العمر 10 سنوات، والمصاب بكدمة بالعين، والمقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وباستدعاء والدته، وهي ربة منزل، وسؤالها؛ قررت أنه بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، عقب عودة نجلها من المدرسة، أبلغها بتعرضه لإصابة؛ نتيجة تعدي إحدى المعلمات بالمدرسة عليه بالضرب.

وأضافت أنها عند استفسارها من إدارة المدرسة؛ تبين لها أن إصابة نجلها نتجت عن اصطدامه بأحد المقاعد الخشبية في أثناء اللهو، دون تعدي أي من المعلمات عليه.

وبمواجهة نجلها؛ أقر باختلاق الواقعة؛ خشية معاقبته.

وأضافت والدته أنها حذفت المنشور من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها فوجئت بتداوله عبر عدة حسابات أخرى، مؤكدةً عدم اتهامها أي شخص بالتسبب في إصابة نجلها، واتُخذت الإجراءات القانونية.