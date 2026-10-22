الهزار اتحول لجد.. القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لمركز شرطة السادات بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (طالب "مصاب بجرح قطعى") ، طرف ثان (طالب، سائق، كهربائى "إثنين منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهما حول المزاح قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب وإستخدام أحد أفراد الطرف الثانى "سلاح أبيض" والتعدى على الأول وإحداث إصابته .

أمكن تحديد وضبط الطرف الثانى وضبط بحوزة أحدهم ( السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.