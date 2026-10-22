وزير البترول: حقل ظهر أعطى نَفَس لمصر.. ومصانع الإسالة جعلتها فرصة استثمارية كبيرة

أكد كريم بدوي وزير البترول، أن هناك اهتمام بزيادة عملية الاستكشاف والبحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وقال كريم بدوي، في كلمته خلال جلسة “مسيرة الطاقة المصرية”، على هامش فعاليات منتدى مصر 2026،: "حقل ظهر أعطى نَفَس لمصر في الغاز، وزيادة في الإنتاجية، والأهمية؛ زيادة الاستكشاف مع جميع الشركاء".

وتابع كريم بدوي:" نعمل على تنويع مصادر الطاقة، وفي وسط الأجواء الجيوسياسية لازم يكون عندنا مصادر إمدادات من الغاز والزيت، من مناطق جغرافية مختلفة، ومن شركات مختلفة".

وأكمل كريم بدوي: "نعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، والتي أعطتنا قيمة تنافسية كبيرة، كما أن امتلاك مصر مصانع إسالة للغاز الطبيعي جعل منها فرصة استثمارية كبيرة".