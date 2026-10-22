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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرئيس السيسي يطرح سيناريو ارتفاع النفط.. ويحذر من تداعياته على الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد كمال

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيناريو وصول سعر برميل البترول إلى 150 دولارًا، متسائلًا عن كيفية تعامل الحكومة مع هذا التطور، وما إذا كان المواطنون سيتحملون تداعياته، بما في ذلك احتمالات قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات.

السيسي يتساءل عن تحمل المواطنين قطع الكهرباء 4 إلى 5 ساعات

وقال السيسي، خلال حديثه في منتدى مصر 2026، مخاطبًا المسؤولين عن ملف الطاقة: «لو وصل برميل البترول لـ150 دولار هتعملوا إيه؟، هل هتستحملوني إني 4 إلى 5 ساعات قطع كهرباء؟».

وجاءت تصريحات الرئيس في سياق مناقشة مديونيات قطاع البترول، وتكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والاحتياجات المالية المرتبطة بشراء المنتجات البترولية من الخارج.

وتطرق النقاش إلى إعلان وزير البترول أن مديونية القطاع بلغت تريليونًا و600 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب الحديث عن مستحقات الشركاء الأجانب والاحتياجات الشهرية من الدولار لشراء الوقود.

كما ناقش الرئيس مع وزير الكهرباء قيمة الإيرادات الشهرية الناتجة عن بيع الكهرباء، ومدى سداد الوزارة مستحقات الوقود الذي تحصل عليه من قطاع البترول.

وأكد السيسي أهمية أن يكون الحديث عن ملف الطاقة واضحًا أمام المواطنين، مع عرض السياق الكامل للتصريحات المتعلقة بالتحديات والتكاليف والسيناريوهات المحتملة.

ووجه الرئيس رسالة إلى الإعلاميين بشأن نقل تصريحاته، قائلًا: «وأرجو من الإعلاميين مايخدوش نص كلامي ويسيبوا الباقي، يا تقول سياق على بعضه يا متقولش».

أسعار البترول الرئيس السيسي قطع الكهرباء أزمة الطاقة

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