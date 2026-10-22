قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير شئون المجالس النيابية: المجر شريك استراتيجي لمصر.. ونتطلع لآفاق أوسع من التعاون
دوري المؤتمر الأوروبي.. موناكو يتقدم على فرايبورج 1-0 بالشوط الأول
فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة.. ماكرون يلوّح بحظر المظاهرات ويشدد الإجراءات الأمنية
الخطيب يضع لاعبي الأهلي أمام مسؤولياتهم برسالة حاسمة بعد التعثر أمام القناة
100 يوم من الحصار.. القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تصدّر أو تستورد أي بضائع عبر البحر
نائب رئيس الوزراء: رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة المواطنين هدف البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى
البنك المركزي: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية 2.6 مليار دولار في عام
خلاف على نزع سلاح حزب الله| تل أبيب تطالب بالإشراف.. وبيروت تتمسك بآلية دولية مستقلة
منتدى مصر 2026.. إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا
متضامنون مع السعودية.. الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء على مطار الملك فهد الدولي
خبط في الديسك وكان خايف من والدته.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي مدرسة على طالب بالإسماعيلية
الرئيس السيسي: انتبهوا وانتوا بتختاروا حد تاني للمكان ده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الخطة العاجلة بعد 2014 كانت مسارًا اقتصاديًا لاحتواء حالة التظاهر والفوران

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد كمال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الخطة العاجلة التي نفذتها الدولة كانت جزءًا من مسار اقتصادي، وليست مسارًا أمنيًا، موضحًا أن التحركات التي بدأت خلال الفترة المحيطة بعام 2014 استهدفت احتواء حالة التظاهر والفوران لدى الرأي العام المصري، والحفاظ على الدولة.

الرئيس يكشف هدف منع انقطاع الكهرباء ضمن خطة احتواء الرأي العام

وأوضح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، أن الدولة كانت تعمل في ذلك الوقت على وضع خطة لاحتواء الرأي العام، وكان من بين أهدافها منع انقطاع الكهرباء، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن التعامل مع أزمة الكهرباء لم يكن منفصلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد كان هدفًا أساسيًا في تلك المرحلة.

وأضاف أن مصر تتميز بارتفاع حجم احتياجاتها من الكهرباء، مشيرًا إلى أن القدرة المطلوبة في البلاد تصل إلى 64 ألف ميجاوات، في سياق حديثه عن حجم التحديات المرتبطة بتوفير الطاقة.

ولفت السيسي إلى أن بعض الدول لا تتعامل مع ملف الكهرباء بالطريقة نفسها، في ضوء اختلاف الظروف والاحتياجات، بما يجعل تقييم التجربة المصرية مرتبطًا بطبيعة التحديات التي واجهتها الدولة.

وأكد الرئيس أن استعادة الدولة عافيتها استغرقت وقتًا وجهدًا كبيرين، مشيرًا إلى أن بناء الدول واستقرارها يحتاجان إلى سنوات طويلة من العمل.

وشدد على أهمية العمل والصبر في التعامل مع التحديات، مستشهدًا بما سبق أن أكده بشأن ضرورة مواصلة العمل وعدم التعجل في تحقيق النتائج.

الرئيس السيسي أزمة الكهرباء الخطة العاجلة منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

ترشيحاتنا

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

نوعيه

الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد