السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جنوب المملكة

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة.

و يأتي اعتراض الصاروخ في ظل تصاعد الهجمات المنسوبة إلى جماعة الحوثيين على أهداف داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مناطق ومنشآت استراتيجية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تجددًا للهجمات والتوترات العسكرية، مع إعلان التحالف اعتراض صواريخ ومسيّرات استهدفت مناطق مختلفة داخل المملكة، بينها مناطق في الجنوب.

وتسيطر جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة من شمال غرب البلاد، وتخوض صراعًا ممتدًا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والقوى المساندة لها. وكانت السعودية قد قادت تحالفًا عسكريًا في اليمن منذ عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية، فيما ظلت الهجمات العابرة للحدود أحد أبرز مصادر التوتر الأمني بين الجانبين.