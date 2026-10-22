مصطفى بكري: عرض إيراني للوساطة بين السعودية والحوثيين.. وتحذيرات من ضربة أمريكية إسرائيلية لإيران

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق حوار بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، بهدف إنهاء القتال والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العرض الإيراني يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراعات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

ترسانة الصواريخ والطائرات

وتطرق بكري إلى احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، متحدثًا عن توقعات بوقوع ضربة أمريكية إسرائيلية خلال الساعات المقبلة، قد تستهدف مواقع حيوية وشخصيات عسكرية إيرانية، مع التركيز على ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة.