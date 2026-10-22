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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن أمن السعودية.. وأي تهديد لها ستدفع الأمة العربية ثمنه

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة العربية تواجه أزمة حقيقية ومؤامرات تستهدف الأمن القومي العربي، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت تجاه حماية أمن الأمة العربية والحفاظ على استقرار دولها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  إن شعار «مسافة السكة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس، بحسب تعبيره، التزام مصر بدعم أشقائها العرب، موضحًا أن القاهرة حاضرة في المشهد من خلال أدواتها العسكرية والدبلوماسية، ولن تتخلى عن الدول العربية في مواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.

وأضاف أن الرئيس السيسي أوضح حقيقة دور القوات المسلحة المصرية ومهامها في حماية الأمن القومي، مؤكدًا أهمية إدراك طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وعدم الانسياق وراء الشعارات والمعلومات المضللة التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بكري إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، محذرًا من أن تعرض المملكة لأي تهديد؛ ستكون له تداعيات على المنطقة بأكملها.

حماية الأمن القومي العربي 

ولفت إلى أن مصر معنية بأمن السعودية واستقرارها، وأن التعاون المصري السعودي يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات الإقليمية.

مصطفى بكري المنطقة العربية الأمن القومي الأمة العربية دول

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