بمشاركة رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.. «الأعلى للشئون الإسلامية» ينظم ورشة عمل لتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورشتها التاسعة عشرة للعلاقات الخارجية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس؛ وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الوعي بالقضايا الدولية، وتنمية قدرات الكوادر على فهم المتغيرات الإقليمية والدولية، ومواكبة التحولات العالمية، وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل الحضاري بين الشعوب، وتوسيع آفاق المعرفة بالعلاقات الخارجية؛ بما يدعم رسالة المجلس في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعوب، والانفتاح الواعي على مختلف الثقافات.

وحاضر في الورشة الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، حيث تناول عددًا من القضايا المرتبطة بالعلاقات الدولية، وأبرز ملامح التفاعلات بين الدول والشعوب، مسلطًا الضوء على أهمية فهم السياقات السياسية والثقافية في بناء علاقات دولية قائمة على الحوار والتفاهم والتعاون المشترك.

وأكدت الورشة أهمية تنمية الوعي الدولي لدى الكوادر، وتعميق المعرفة بطبيعة العلاقات بين الدول، والإحاطة بأبعاد القضايا الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في تعزيز القدرة على التعامل مع المستجدات العالمية برؤية واعية تستند إلى المعرفة والتحليل الموضوعي، ويعزز دور التواصل الثقافي في بناء جسور التفاهم بين المجتمعات، وترسيخ قيم الصداقة والتعاون بين الشعوب.

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور جلال غانم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان، مدير عام العلاقات الإسلامية، والدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.