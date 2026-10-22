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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأزهري يعلن افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد كمال

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل، في إطار توجه الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى الديني والفكري، وتطوير أدواتها لمواجهة التحديات الفكرية التي يشهدها المجتمع.

افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل

وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن الوزارة بدأت بالفعل إنتاج أفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إنتاج 100 فيلم تتناول عجائب صنع الله في الوجود، من خلال فريق متخصص يعمل على توظيف هذه التقنيات في إعداد محتوى مرئي متنوع.

وأوضح الأزهري أن فريق الذكاء الاصطناعي بالوزارة يضم 40 شابًا، يعملون منذ 5 أشهر على تطوير قدرات الإنتاج، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في إعداد الأفلام والفيديوهات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد المرئية، بما يسمح بتقديم محتوى يتناول القضايا الفكرية والدينية، ويسهم في مواجهة الإرهاب والإلحاد، وتعزيز معاني الانتماء والمواطنة.

وأكد وزير الأوقاف أن إنشاء المركز يأتي ضمن جهود تطوير أدوات الخطاب الديني، والاستفادة من الإمكانات التقنية المتاحة للوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية، بما يواكب التحولات التي يشهدها مجال إنتاج المحتوى ونشره.

وأضاف الأزهري أن الوزارة تعمل على توظيف هذه الأدوات في التعامل مع القضايا والأزمات التي تواجه المجتمع، من خلال إعداد محتوى قادر على مخاطبة الجمهور وتقديم المعالجة الفكرية المناسبة.

وشدد على أهمية الابتكار في تطوير العمل الدعوي والفكري، قائلًا: «مرحبًا بكم في رحاب وزارة الأوقاف بعهد الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إثبات قدرتها على الإبداع والاستفادة من التقنيات الحديثة في أداء رسالتها.

ويأتي الإعلان عن افتتاح المركز في سياق توجه وزارة الأوقاف نحو توسيع استخدام الأدوات الرقمية في إنتاج المحتوى، والاستفادة من طاقات الشباب في تطوير أشكال جديدة للتواصل مع الجمهور.

وزارة الأوقاف الذكاء الاصطناعي أسامة الأزهري منتدى مصر 2026

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