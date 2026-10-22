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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف: مصر قادرة على تقديم خطاب ديني للعالم يملئ الدنيا علم وحضارة وإنسانية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هاني حسين

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن مصر قادرة على تقديم خطاب ديني للعالم يملئ الدنيا علم وحضارة وإنسانية .

وأشار إلى أنه في يناير 2019 الرئيس السيسي افتتح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

وقال أسامة الازهري  في كلمته في جلسة  الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع على هامش جلسات منتدى مصر، :"    من ألقى كلمة افتتاح الكاتدرائية كان فضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر ومن ألقى كلمة افتتاح المسجد الفتاح العليم كان قداسة البابا تواضروس ".

وتابع أسامة الازهري :"  الناس تطمح إنها تشوف المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد والوجدان المصري يطمح أن يرى خطابه الديني له الريادة والمكانة التي تليق بمصر ".

واكمل أسامة الأزهري:" بدأنا في وزارة الأوقاف إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي وبدانا في تعظيم أدوات العصر  ونجتمع في غرة كل شهر هجري  ونفتح نافذة بث مباشر وندعو كل من تربطنا بهم صلة مودة من العلماء ورؤساء المراكز الإسلامية".

وأكمل أسامة الأزهري:" ادعو كل الرموز الدينية لحضور فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الحسين  وفي اخر ملتقى حضر معنا ضيوف من 57 دولة ".

وتابع أسامة الأزهري:"  نقوم بتعظيم الفائدة من الملتقى ونترجم المناقشات باللغة الإنجليزية ويتم توزيعها على الضيوف والمشاركين معنا، ووزعنا كتاب مترجم لـ 20 لغة على كل ضيوف الملتقى عن مواجهة الإرهاب".

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