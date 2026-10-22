بكين: أنشطة الصين في القطب الشمالي تتوافق مع القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن أنشطة الصين في منطقة القطب الشمالي، التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، تتوافق مع القانون الدولي.

وقالت "ماو نينج"، المتحدثة باسم الوزارة - في تصريح ردا على استفسار ذي صلة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن القطب الشمالي تنظر إلى الوجود الصيني المتزايد في المنطقة وتعاون الصين مع روسيا، باعتبارهما مصدرين للشواغل الأمنية.

وأضافت أن القطب الشمالي يرتبط بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وأنه يجب احترام حقوق وحريات الدول في ممارسة أنشطتها في القطب الشمالي وفقا للقانون احتراما تاما.

وتابعت أن "تقسيم الدول إلى تكتلات انطلاقا من عقلية الحرب الباردة والتحريض على المواجهة الجيوسياسية لا يصبان في مصلحة السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القطب الشمالي".