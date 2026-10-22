أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لكشفت شركة شاومي عن طربازها الجديد شاومي SU7 ألترا، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتستعد SU7 لمنافسة بورشه على حلبة نوربورجرينج الألمانية .

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

صممت سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2027 حسب المواصفات التي طلبها لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وسيقوم جيمس ببيع مايباخ S 680 في مزاد خيري، وتنتمي مايباخ S 680 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ألتيما موديل 2027، وتنتمي ألتيما لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .