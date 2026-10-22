أقصى جهد وإخلاص.. الرئيس السيسي عن وزير البترول: تخيلوا الراجل الفاضل ده يمسكوه في البرلمان وهو عارف الحقيقة وساكت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لوزير البترول، قائلا:" تخيلوا كريم الراجل الفاضل ده يمسكوه في البرلمان وهو عارف الحقيقة وساكت؟، يعني أقصى جهد وإخلاص ومحاولة لإيجاد حلول، ويمسكوه في الجرايد ومواقع التواصل والبرلمان".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توفير الطاقة وتأمين احتياجات الدولة منها؛ يرتبطان بتحدٍ رئيسي يتمثل في “تحديد حجم التمويل المطلوب” و"مصادر الحصول عليه"، موضحًا أن تنفيذ مشروعات الطاقة يحتاج إلى موارد مالية كبيرة لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل وتطوير البنية الأساسية.



وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، مع العمل على إقامة بنية أساسية شاملة تضمن استقرار الإمدادات.



وأضاف الرئيس أن التحدي لا يتوقف عند إنشاء محطات جديدة، بل يمتد إلى تطوير الشبكات وتأهيلها لاستيعاب الزيادة في القدرات المنتجة، بالتوازي مع تلبية احتياجات التنمية والمشروعات الجديدة.