مدبولي: الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية لتوفير الطاقة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد واستمرار تقديم الخدمات.

إنجازات وطنية وآفاق المستقبل

وقال مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الحكومة تدرس بصورة مستمرة كيفية توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة، سواء بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة، سواء فيما يتعلق بالوقود أو الكهرباء، مؤكدًا استمرار تحملها الجانب الأكبر من هذه الأعباء خلال الفترة القصيرة المقبلة.

حساب التكلفة الحقيقية للطاقة

وأشار مدبولي إلى أن حساب التكلفة الحقيقية للطاقة يوضح حجم الأعباء التي تتحملها الدولة مقارنة بما يتحمله المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار إمدادات الطاقة وتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تدبير الموارد اللازمة لتجنب انقطاع الكهرباء، وضمان توافر الوقود، بما يدعم استقرار الأسواق واستمرار الأنشطة اليومية والإنتاجية.

تعريف المواطنين بحجم الجهود والموارد المطلوبة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توضيح هذه الحقائق للرأي العام يأتي في إطار تعريف المواطنين بحجم الجهود والموارد المطلوبة لتأمين الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.