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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين
أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن هزيمة روسيا في ميدان المعركة أمر مستحيل، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد أصبح واضحاً للجميع.

وقال بوتين في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لقد أصبح واضحاً للجميع أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ميدان المعركة، كما أن إلحاق هزيمة استراتيجية بها هو أمر غير واقعي".

كما ذكر الرئيس الروسي أن السكان المقيمين في الأراضي التاريخية لروسيا قد صوّتوا لصالح إعادة الاتحاد مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى أنه من غير المناسب لفلاديمير زيلينسكي الحديث عن خسائر إقليمية.

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

وأكد"بوتين" أن روسيا لا تستعد لحرب مع أوروبا.

وأوضح أن هدفهم سيكون التوصل إلى اتفاقيات لضمان أمن روسيا وأوكرانيا في المستقبل. وأشار إلى أن موسكو سترى كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بالتسوية في الأيام المقبلة.

ووفا للرئيس الروسي فإن "قيادة أوكرانيا قررت اليوم أن العالم كله يجب أن يدفع لهم، ويقاتل من أجلهم، ويزودهم بالأسلحة".

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