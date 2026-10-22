رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تقديم مساعدات لسائقي الشاحنات بقيمة 105 ملايين يورو

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تقديم حزمة مساعدات لدعم لقطاعات النقل البري والزراعة وصيد الأسماك المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود.



كما تعهدت باتخاذ موقف حازم ضد احتجاجات سائقي الشاحنات التي أدت إلى نقص في السلع في المتاجر والأسواق بجنوب إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية.



وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي قرارا بتخصيص 105 ملايين يورو كإعفاءات ضريبية على شراء الديزل، كما تضمن أيضا إجراءات لدعم قطاعي الزراعة والثروة السمكية، بقيمة 70 مليون يورو إضافية.

في سياق متصل، تم تخفيف الحظر المفروض على الشاحنات.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على صرف الأموال المتعلقة باتفاقية مع جمعيات النقل البري، بجانب تدابير جديدة للمزارعين والصيادين.

وأشارت إلى أن الحكومة تستمع إلى المحتجين السلميين وتعمل على إيجاد حلول عملية.

وكان سائقو الشاحنات قاموا بإغلاق الطرق السريعة والطرق الرئيسية احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.