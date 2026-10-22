أحمد الجمال: تأكيد الرئيس السيسي انتهاء فترته الرئاسية في 2030 يؤكد احترام الدستور والقانون

أكد الكاتب أحمد الجمال أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء فترته الرئاسية في عام 2030 يمثل أمرًا لافتًا في تاريخ الحياة السياسية المصرية، مشيرًا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر منذ عام 1952 أسهمت في تشكيل طبيعة النظام الجمهوري وتطور مسار الحكم في البلاد.

وأشار الجمال إلى أن الرئيس السيسي يستند في توليه المسؤولية إلى الشرعية الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة شهدت متابعة الرئيس للعديد من الملفات والقضايا المتعلقة بشؤون الدولة، واهتمامه بمختلف تفاصيل العمل الوطني.

الالتزام بأحكام الدستور والقانون

وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن موعد انتهاء فترته الرئاسية تعكس، تأكيدًا على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن ما أعلنه الرئيس يأتي في إطار ما يراه متوافقًا مع ضميره وقناعاته ومسؤولياته تجاه الدولة المصرية.