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هيئة الدواء المصرية تعلن مواصلة تقديم الدعم الفني والتنسيقي لـ زيمبابوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تعلن مواصلة تقديم الدعم الفني والتنسيقي لـ زيمبابوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لقاءً رسميًا مع السفيرة مها سراج، سفيرة مصر لدى زيمبابوي، يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وزيمبابوي في مجال الدواء.

ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الزيمبابوية «هيئة مراقبة الأدوية MCAZ»، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي المدعوم دوليًا.

خلال اللقاء، قدّم الدكتور الغمراوي التهنئة للسفيرة بمناسبة توليها منصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهمتها الدبلوماسية، ومؤكدًا على الدور الحيوي الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في مجالات الصحة والدواء.

ونوّه الدكتور علي الغمراوي إلى التزام هيئة الدواء المصرية بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنسيقي، بما يُسهم في تعزيز فرص التصدير وتسهيل نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، دعمًا لتنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق حضور قوي للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

التكامل الإفريقي بمجال الدواء

من جانبها، أعربت السفيرة مها سراج عن تقديرها لجهود هيئة الدواء المصرية في دعم التكامل الإفريقي بمجال الدواء، مشيرةً إلى حرص السفارة على استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة، وتوفير جميع سبل الدعم الممكنة لتوسيع الشراكات الدوائية بين مصر وزيمبابوي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.


حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الإقليمية وتفعيل التعاون مع الدول الإفريقية، بما يسهم في توسيع نطاق صادرات المستحضرات الدوائية المصرية، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا ودوليًا، تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعة وزيادة التواجد في الأسواق الخارجية

هيئة الدواء التعاون الدوائي الإفريقي العلاقات الثنائية مصر زيمبابوي MCAZ مراقبة الأدوية

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