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هيئة الدواء: تسجيل 17مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد في الصدارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء: تسجيل 17مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد في الصدارة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أ ش أ

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، نحو 54 % من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 17 مليونا و71 ألفا و688 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها.

يأتي ذلك تزامنًا مع مد فترة تسجيل الصيدليات حتى 30 يوليو المقبل، وذلك في ضوء تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن محافظة الوادي الجديد جاءت في المركز الأول بنسبة تسجيل بلغت 96.9% من عدد الصيدليات بها، تلتها السويس بنسبة 90%، ثم سوهاج بنسبة 88%، ودمياط بنسبة 84%، ثم المنيا بنسبة 75%، والشرقية بنسبة 74%، وبورسعيد بنسبة 72%، تليها بني سويف بنسبة 69%، والمنوفية بنسبة 67%، ثم مطروح بنسبة 64%.

كما سجلت محافظات أسوان، والأقصر، وشمال سيناء نسبة 60% لكل منها، تليها الإسكندرية بنسبة 57%، والغربية بنسبة 55%، ثم الإسماعيلية، وقنا، وأسيوط بنسبة 48%، والقليوبية بنسبة 47%، والفيوم بنسبة 46%، والقاهرة بنسبة 45%، والدقهلية والبحر الأحمر بنسبة 44% لكل منهما، ثم كفر الشيخ والبحيرة بنسبة 41%، والجيزة بنسبة 40%، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 29% كأقل المحافظات تسجيلًا.

وتتعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء من المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات، وتهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن سلامة البيئة والمواطن، وذلك وفقًا لمراحل تنفيذ واضحة تبدأ بالتسجيل، ويعقبها بدء سحب الأدوية بواسطة الموزعين.


وذكرت الهيئة أن المرحلة الحالية تتضمن تسجيل الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات تنتهي في 30 يوليو، ويليها بدء فترة سحب من الشركات والموزعين لمدة 90 يومًا تنتهي في 31 أكتوبر 2025، يتم خلالها إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للموزعين، على أن يتم فرز الشركات للمستحضرات خلال 30 يومًا فقط من تاريخ استلامها، وذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالمبادرة.


وتستكمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية الخاصة بالمبادرة تذليل العقبات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات التسجيل والسحب ميدانيًا، ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة بموجب تقرير مفصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. مع إمكانية الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/hEHBF. ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي الخاص بالمبادرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا: https://shorturl.at/8CzcF .
وطالبت الهيئة، الصيدليات بسرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.

هيئة الدواء المصرية المؤسسات الصيدلية الرابط الإلكتروني حماية صحة المواطنين تعزيز سلامة الدواء

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