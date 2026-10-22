اللي إنت عامله مايرضيش ربنا.. فيديو يوثق نقل أكثر من 20 تلميذا على تروسيكل بالفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق نقل أكثر من 20 تلميذًا على متن تروسيكل بمحافظة الفيوم، في مشهد أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين، خاصة في أعقاب حادث عزبة سمعان الذي أسفر عن وفاة تلميذين.

وأعاد الفيديو المتداول تسليط الضوء على مخاطر نقل التلاميذ بوسائل غير مخصصة لنقل الركاب، وما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامتهم، في ظل تكدس أعداد كبيرة منهم داخل وسيلة نقل تفتقر إلى وسائل الأمان اللازمة.

وخلال الفيديو، وجّه مصور المقطع حديثه إلى قائد التروسيكل، معترضًا على طريقة نقل التلاميذ، قائلًا: «حرام عليك اللي إنت عامله في العيال ده، مايرضيش ربنا والله».

وأثار المقطع تساؤلات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تأمين انتقال التلاميذ من وإلى مدارسهم، وضرورة توفير وسائل نقل آمنة تضمن سلامتهم وتحميهم من الحوادث.

وطالب متابعون بتكثيف الرقابة مش مع على وسائل نقل التلاميذ، والتصدي للممارسات التي تعرض حياتهم للخطر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

ويأتي تداول الفيديو في أعقاب حادث عزبة سمعان الذي أودى بحياة تلميذين، ليجدد الدعوات إلى تشديد إجراءات السلامة خلال نقل الطلاب، حفاظًا على أرواحهم وضمان وصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم بأمان.