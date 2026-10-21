مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 45.05 نقطة، بما يعادل 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 8643.47 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و209 آلاف و979 سهما، بقيمة 337 مليونا و719 ألفا و59.853 ريال، عبر تنفيذ 26104 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528 مليارا و692 مليونا و259 ألفا و543.024 ريال، قياسا بـ 525 مليارا و344 مليونا و734 ألفا و244.796 ريال في الجلسة السابقة.