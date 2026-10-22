ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 14 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - فى بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30 ألفاً و909 أطنان، شملت: 10 آلاف و650 طن يوريا، و6 آلاف و934 طن جبس معبأ، و243 طن كلينكر، و898 طن سكر معبأ، و4 آلاف و555 طن مولاس، و730 طن أسمنت معبأ، و6 آلاف و899 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت 54 ألفاً و240 طناً، تضمنت: 10 آلاف و349 طن حديد، و743 طن خشب زان، و3 آلاف و400 طن أبلاكاش، و17 ألفاً و448 طن ذرة، و9 آلاف طن خردة، و13 ألفاً و300 طن فول صب.

وأشار البيان إلى أن حركة الحاويات الصادرة بلغت 447 حاوية مكافئة، والواردة 1408 حاويات مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و944 حاوية مكافئة، لافتاً إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص سجل 11 ألفاً و451 طناً، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 6 آلاف و23 حركة.