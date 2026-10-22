«كييف» تستعيد رفات 252 أوكرانيًا وتشكر «الصليب الأحمر» لتسهيل العملية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، استعادة رفات 252 شخصًا قالت روسيا إنهم من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في أحدث عملية لإعادة الرفات بين البلدين.

وذكر مركز التنسيق الأوكراني المعني بمعاملة أسرى الحرب، في بيان صحفي أوردته صحيفة (كييف إندبندنت)، أن مُحققين وخبراء في الطب الشرعي سيجرون الفحوص اللازمة وإجراءات تحديد الهوية للتأكد من هوية الأشخاص الذين أُعيدت رفاتهم.

وأعربت السلطات الأوكرانية عن شكرها للجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عملية إعادة الرفات، كما وجهت الشكر إلى أفراد القوات المسلحة المشاركين في نقلها إلى المؤسسات الحكومية والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي.

وتأتي العملية بعد استعادة أوكرانيا رفات 261 شخصًا في 13 أغسطس الماضي، قالت روسيا إنهم قد يكونون من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وتعد عمليات إعادة الرفات من مجالات التعاون الإنساني القليلة المستمرة بين موسكو وكييف.